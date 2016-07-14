حبس عامل يعيد إنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق حول شقته لمصنع لإنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية، وإعادة بيعها للمواطنين.

تلقى النقيب أشرف الصواف معلومات تفيد قيام المتهم محمد م، بتحويل شقته لمصنع يجمع فيه السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وتزوير تواريخ إنتاجها بأختام مزورة.

انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم أيمن سمير رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والنقيب أحمد فوزى وبمداهمة المكان عثر بداخل الشقة على أدوات تغليف بلاستيك وأختام مزورة وماكينات طبع وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية، كما ضبط بحوزته على بندقية خرطوش، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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