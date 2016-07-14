أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل يعيد إنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية بمصر القديمة

Google+ Print
حبس عامل يعيد إنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية بمصر القديمة حبس عامل يعيد إنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية بمصر القديمة
أمرت نيابة القديمة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق حول شقته لمصنع لإنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية، وإعادة بيعها للمواطنين.

تلقى النقيب أشرف الصواف معلومات تفيد قيام المتهم محمد م، بتحويل شقته لمصنع يجمع فيه السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وتزوير تواريخ إنتاجها بأختام مزورة.

انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم أيمن سمير رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والنقيب أحمد فوزى وبمداهمة المكان عثر بداخل الشقة على أدوات تغليف بلاستيك وأختام مزورة وماكينات طبع وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية، كما ضبط بحوزته على بندقية خرطوش، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>ضبط صاحب محطة وقود هرب 3 ملايين لتر بنزين للسوق السوداء بمصر الجديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري