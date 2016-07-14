عاطل يقتل جدته بالمنصورة لمروره بضائقة مالية

كشفت مباحث قسم أول المنصورة غموض جريمة مقتل عجوز داخل شقته بالمنصورة بعد اعتراف حفيدها بارتكاب الواقعة.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من خالد ر ع د بانه حال حضورة لزيارة والدته بديره صالح ح المقيمة بمفردها بالشقة السكنية بشارع الجلاء دائرة قسم اول المنصورة وجد جثتها مكبلة اليدين ومكممة الفم ، وعلى الفور انتقل المقدم شريف ابو النجا رئيس مباحث القسم حيث وجد المذكورة مسجاة على ظهرها خلف باب الشقة وترتدي ملابسها كاملة ومكبلة اليدين .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول الى الجاني بمشاركة النقيب احمد قاسم و عبد الحميد الشوري وعمرو عابدين معاوني المباحث وكشف غموض الحادث ، وتوصلت التحريات الى تورط محمد علي محمد رمضان الدسوقي 30 سنة عاطل ومقيم منطقة كفر طهرمس دائرة العمرانية - الجيزة حيث عقد العزم والنية على قتل جدته لوالده وسرقتها عقب مروره بضائقة مالية وعلمة باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بما اسفرت عنه التحريات وبتطوير المناقشة اعترف بتوجهة الى شقة المجنى عليها وقام بطرق بابها وما ان قامت بفتحه حتى دفعها ارضا وتعدي عليها بالضرب على راسها بقطعة حديدية ( مفتاح انبوبة ) حتى اغشي عليها ثم قام بخنقها بكلتا يدية حتى فارقت الحياة ثم كممها برباط من القماش على فمها وعقب تاكده من وفاتها قام بنزع القرط الذهبي من اذنيها وتوجه لادولا حجرتها وسرقة مبلغ مالي 11600 جنية وكمية من المشغولات الذهبية 5 اساور و3 سلاسل و4 خواتم و3 قرط ساعة يد رجالي ، واضاف بانه قام بسدد ديونه 8 الاف جنية واحتفظ بباقي المشغولات الذهبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة.

ضبط 976 زجاجة وعلب خمر بأحد المحلات بالمنصورة

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