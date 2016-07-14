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ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار "المال الحرام" الجمعة المقبلة

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ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار "المال الحرام" الجمعة المقبلة ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار "المال الحرام" الجمعة المقبلة
حصل "اليوم السابع" على أول خطبة مكتوبة يلقيها الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الجمعة القادمة بمسجد المرسى أبو العباس والتى حددتها وزارة الاوقاف وأبلغت بها جميع وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات رسمياً.

وتتحدث الخطبة الجمعة القادمة، عن صور المال الحرام المدمرة للأفراد والمجتمعات، وتتضمن عناصرها خطورة المال الحرام وصوره وأكل أموال الناس بالباطل ومال اليتيم،والميراث.

كما تطرقت الخطبة إلى خطورة سرقة المال العام بأنه أشد حرمة من المال الخاص، والمحافظة عليه هى مسئولية المجتمع وحمايته هو ضرورة شرعية ومن يسرق المال العام فهو يسرق الأمة بأجمعها، مستشهداً بأحاديث نبوية تؤكد حرمه سرقة المال العام وما ينوب السارق من جرماً عظيماً من ذلك.

وكان الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل أوقاف الإسكندرية، أعلن أنه سيفعل قرار الوزارة، وستكون الإسكندرية صاحبة المبادرة الأولى الجمعة القادمة.

وقال وكيل الأوقاف، أن القرارات الجديدة التى تتخذها الوزارة، لصالح الأئمة وليست ضدهم ولكنها دائما تُلقى بالرفض مثل ما حدث فى الخطبة الموحدة عندما قررت الوزارة تطبيقها.

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (1)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (2)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (3)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (4)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (5)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (6)

ننشر نص أول خطبة مكتوبة عن أثار المال الحرام الجمعة المقبلة (7)


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