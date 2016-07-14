فوربس تعلن عن أغنى 10 أندية رياضية.. 3 فرق كرة قدم فقط

أعلنت جريدة فوربس الأمريكية والمختصة بعالم الأموال والاقتصاد عن قائمة أغنى 10 أندية رياضية لهذا العام والتي شملت تواجد 3 أندية لكرة القدم فقط.

الفرق الثلاثة هي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأقصى فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية نادي ريال مدريد الإسباني من المركز الأول لقائمة أغنى الأندية الرياضية فيما جاء برشلونة في المركز الثالث.

وتصدر دالاس كاوبويز القائمة بـ4 مليارات دولار متفوقا على ريال مدريد بـ3.65 مليار دولار فيما جاء برشلونة بالمركز الثالث 3.55 مليار دولار.

في المركز الرابع جاء نادي نيويورك يانكيز العريق في لعبة البيسبول بـ3.4 مليار دولار، ثم مانشستر يونايتد 3.32 مليار دولار في المركز الخامس ثم نيو إنجلاند باترويتس بـ3.2 مليار دولار في المركز السادس.

بالمركز السابع جاء فريق السلة نيويورك نيكس بـ3 مليار دولار ثم واشنطن ريدسكينز لكرة القدم الأمريكية في المركز الثامن بـ2.85 مليار دولار وتاسعا جاء نيويورك جيانتس كرة القدم الأمريكية أيضا بـ2.8 مليار دولار.

وفي المركز العاشر تساوى كل من فريقي لوس أنجلوس ليكرز (كرة السلة) وسان فرانسيسكو 49 ايرز وكل منهما 2.7 مليار دولار.