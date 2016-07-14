7 طرق مدهشة تساعدك على الإقلاع عن التدخين

وفى هذا التقرير يقدم موقع "بولد سكاى " الهندى 7 طرق مدهشة وغير معتادة وغريبة للإقلاع عن التدخين وهى :
1- إخفاء العبوة : قال عدد ممن أقلعوا عن التدخين أن إخفائهم علة السجائر أو وضعها فى أماكن صعبة الوصول جعل من الإقلاع مهمة أكثر سهولة .
2- اكسر سجائرك أمامك : على أى سطح سواء سطح المكتب أو فوق الثلاجة أو أى مكان إذ تساعد تلك الآلية على التحدى وهجر التدخين .
3- العلاج السيكولوجى : يمثل العلاج السيكولوجى فرصة لدى الكثيرين للتعرف على الأسباب التى تجعل المرء شديد التعلق بسيجارته.
4 – مساعدة الأصدقاء : تمثل مساعدة الأصدقاء عاملا من العوامل المهمة فيمكنك إخبار أحدهم أنك ستكافئ نفسك بالخروج معه إذا استطعت البقاء بلا تدخين.
5- دعم المقربين : عن طريق وضع سقف عال مثل رهان يتعلق بالتوقف عن التدخين بتحدى بقية أفراد العائلة.
6- العلاج بالإبر : وهو الذى أثبت نجاحا كبيرا فى بعض الحالات.
7- أخذ جرعات أقل بالتدريج : وهى الآلية التى نجحت مع الكثيرين.3 أسباب تجعل الزنجبيل من أفضل وسائل الإقلاع عن تدخين السجائر
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