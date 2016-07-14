7 طرق مدهشة تساعدك على الإقلاع عن التدخين

أزمة الإقلاع عن التدخين منتشرة بقوة فى الوقت الذى تتزايد فيه الرغبة لدى الكثيرين للوصول إلى حلم الحياة بدون تدخين ، ولا تبدو الأزمة مقلقلة إلا لدى أولئك الذين أبدوا من قبل رغبة حقيقية فى الوصول إلى حياة بلا تدخين دون جدوى ، كما لا يمكن نسيان أولئك الذين أقلعوا وعادوا للتدخين مرة أخرى.

وفى هذا التقرير يقدم موقع "بولد سكاى " الهندى 7 طرق مدهشة وغير معتادة وغريبة للإقلاع عن التدخين وهى :

1- إخفاء العبوة : قال عدد ممن أقلعوا عن التدخين أن إخفائهم علة السجائر أو وضعها فى أماكن صعبة الوصول جعل من الإقلاع مهمة أكثر سهولة .

2- اكسر سجائرك أمامك : على أى سطح سواء سطح المكتب أو فوق الثلاجة أو أى مكان إذ تساعد تلك الآلية على التحدى وهجر التدخين .

3- العلاج السيكولوجى : يمثل العلاج السيكولوجى فرصة لدى الكثيرين للتعرف على الأسباب التى تجعل المرء شديد التعلق بسيجارته.

4 – مساعدة الأصدقاء : تمثل مساعدة الأصدقاء عاملا من العوامل المهمة فيمكنك إخبار أحدهم أنك ستكافئ نفسك بالخروج معه إذا استطعت البقاء بلا تدخين.

5- دعم المقربين : عن طريق وضع سقف عال مثل رهان يتعلق بالتوقف عن التدخين بتحدى بقية أفراد العائلة.

6- العلاج بالإبر : وهو الذى أثبت نجاحا كبيرا فى بعض الحالات.

7- أخذ جرعات أقل بالتدريج : وهى الآلية التى نجحت مع الكثيرين.

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