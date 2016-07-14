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جلسات عمل مشتركة لدفاع حسام حسن للحصول على البراءة من الجلسة الأولى

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جلسات عمل مشتركة لدفاع حسام حسن للحصول على البراءة من الجلسة الأولى جلسات عمل مشتركة لدفاع حسام حسن للحصول على البراءة من الجلسة الأولى
يعقد الفريق القانونى وهيئة الدفاع عن حسام حسن جلسات عمل مكثفة لبحث سيناريوهات الجلسة الأولى لمحاكمة العميد وتقديم أدلة قوية للحصول على قرار إخلاء سبيله أو براءته من الجلسة الأولى.

كان المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية قد أصدر قرارا، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية بحبس حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى ووليد بدر إدارى الفريق 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية.

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