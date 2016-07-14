بالفيديو والصور.."كورال القاهرة" بالزى الفرعونى فى روسيا دعما للسياحة

نشر عدد من أعضاء فريق "كورال القاهرة الاحتفالى" صورا للفريق خلال تجولهم فى مدينة سوتشى الروسية مرتدين الزى الفرعونى بعد حضورهم حفل استقبال الفرق الخاص بمسابقة "الغناء الكورالى العالمية"، وذلك دعما للسياحة المصرية.

ويشارك فريق "كورال القاهرة الاحتفالى" بمسابقة "الغناء الكورالى العالمية" المقامة فى الفترة من 11 إلى 17 يوليو بمدينة سوتشى الروسية.

يذكر أن كورال القاهرة الاحتفالى الذى أسسه المايسترو ناير ناجى عام 2000 لغناء الأعمال الكورالية العالمية، قد مثل مصر فى مسابقة "أصوات براج" بجمهورية التشيك عام 2012 وحصل على الجائزة الفضية، ليصبح بذلك أول كورال مصرى يحصل على جائزة فى مسابقة عالمية.



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فريق كورال القاهرة بالزى الفرعونى



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أعضاء الفريق يلتقطون سيلفى بشوارع روسيا



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صورة تذكارية للفريق



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فريق كورال القاهرة بأحد المطاعم الروسية



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فريق كورال القاهرة عقب وصولهم المطار بمدينة سوتشى



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فريق كورال القاهرة أمام مقر اقامتهم بسوتشى الروسية

- كورال القاهرة الاحتفالى يتجه لروسيا لتمثيل مصر بمسابقة الكورال العالمية

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