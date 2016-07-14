إصابة 9 مدنيين ببنغازى بينهم 3 مصريين جراء سقوط قذيفة هاون

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 9 مدنيين بجروح متفاوتة بمدينة بنغازى ، بينهم ثلاثة مصريين، جراء سقوط قذيفة هاون على جزيرة دوران سيدى يونس بمدينة بنغازى شرق البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المستشفى استقبل تسعة جرحى مدنيين بينهم ثلاثة مصريين هم: ياسر محمد صالح 34 عامًا ورمضان منعم 23 عامًا ومحمد صالح 35 عامًا ،جراء إصابتهم بشظايا مقذوف وحالتهم بين البسيطة والمتوسطة ،قدمت لهم الإسعافاتالاولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية.
وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المستشفى استقبل تسعة جرحى مدنيين بينهم ثلاثة مصريين هم: ياسر محمد صالح 34 عامًا ورمضان منعم 23 عامًا ومحمد صالح 35 عامًا ،جراء إصابتهم بشظايا مقذوف وحالتهم بين البسيطة والمتوسطة ،قدمت لهم الإسعافاتالاولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية.
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