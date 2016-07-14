إصابة 9 مدنيين ببنغازى بينهم 3 مصريين جراء سقوط قذيفة هاون

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 9 مدنيين بجروح متفاوتة بمدينة بنغازى ، بينهم ثلاثة مصريين، جراء سقوط قذيفة هاون على جزيرة دوران سيدى يونس بمدينة بنغازى شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المستشفى استقبل تسعة جرحى مدنيين بينهم ثلاثة مصريين هم: ياسر محمد صالح 34 عامًا ورمضان منعم 23 عامًا ومحمد صالح 35 عامًا ،جراء إصابتهم بشظايا مقذوف وحالتهم بين البسيطة والمتوسطة ،قدمت لهم الإسعافاتالاولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية.

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