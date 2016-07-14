«أخبار الساعة»: الإمارات بوابة العالم إلى السلام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن حرص القيادة الرشيدة على الاطمئنان بنفسها على راحة وسلامة مستخدمي مطار دبي الدولي الذي يصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بـ«بوابة السلام» التي تربط الشرق بالغرب، وتطل منها شعوب العالم على شعب الإمارات للتعرف إلى ثقافته وحضارته الإنسانية العريقة، لهو برهان شامخ جديد على مدى صدق رسالة الإمارات الإنسانية، التي جعلت الدولة بوابةً عالمية إلى السلام، وعلى مدى وعي قيادتنا الرشيدة بضرورة إطلاع العالم على حقيقة قيم الإسلام السمحة وخصال العروبة الأصيلة.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «الإمارات بوابة العالم الى السلام» - لطالما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية مكانةً مرموقة.