في الأولمبياد – هشام مصباح لـ في الجول: مصر ستحقق ميداليتين في الجودو.. وهذا توقعي لإيهاب عبد الرحمن

يغيب هشام مصباح صاحب الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد بيكين 2008 عن ريو دي جانيرو 2016، لكنه يتوقع ميداليتين لزملائه.

ويغيب هشام مصباح عن الأولمبياد بسبب تعرضه لإصابة بقطع في رباط الكتف منذ عام ولم يسعفه التأهل للتعافي والوصول لعدد النقاط التي تؤهله للمشاركة.

وتنافس مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو بخمسة لاعبين في الجودو، وهم أحمد علي ومحمد محي الدين ومحمد علي ورمضان درويش وإسلام الشهابي.

ويقدم FilGoal.com سلسلة من الحوارات مع نجوم مصر الأولمبيين سواء الحاليين أو السابقين ولحين موعد الإولمبياد التي تنطلق خلال الفترة من الخامس من أغسطس وحتى 21 من الشهر ذاته.

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وقال مصباح في حواره مع FilGoal.com: "إصابتي حرمتني من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو لكني أتوقع الحصول على ميداليتين في المنافسات الأولمبية".

وأضاف "أتوقع أن تكون الميداليات لرمضان درويش وإسلام الشهابي.. وأتمنى لهما التوفيق".

وعن توقعه لحصد البعثة المصرية لميداليات أخرى أجاب مصباح "أتوقع أن يحصد إيهاب عبد الرحمن في الرمح وهداية ملاك في التايكوندو".

ولأن التجربة أثبتت أن أصحاب الميداليات دائما ما يكونوا غير معروفين لدى الجمهور المصري.

لكن هشام مصباح أكد "أعتقد أن هذا صحيح، لكن إعداد وشخصية إيهاب عبد الرحمن تؤكد أنه في طريقه للحصول على ميدالية".

ثم استدرك "لكن هذا بشرط الراحة النفسية للاعب وحل أزمة مدربه".

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