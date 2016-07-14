بالفيديو: كاظم الساهر وسعد المجرد ونوال الزغبي على مسرح ستارز أون بورد

أحيا النجوم الثلاثة كاظم الساهر وسعد المجرد ونوال الزغبي حفلات ناجحة على متن سفينة النجوم ستارز أون بورد.

كاظم الساهر يحيي أطول حفل

أضاء الفنان كاظم الساهر مسرح ستارز أون بورد، حيث كان حفله الأطول بين زملائه من الفنانين، غنّى ما يقارب 75 دقيقة بينما غنى كل فنان آخر نحو 30 دقيقة، ثم توجّه كاظم بالشكر إلى الحاضر، وغنى له مجموعة من أغانيه المنوعة مابين القديم والحديث، وفي تصريح خاص لمجلة "سيدتي" بعد الحفل قال الساهر إنه اختار أن يغني أطول فترة زمنية ممكنة خلال الحفل، وذلك احتراماً ومحبة لجمهوره الذي أتى من مختلف البلدان ليكونوا معه، مع أن كاظم لا يحب السفر في البحر حيث يصاب بالدوّار إلّا أنه أصرّ على أن يكون موجوداً على مسرح ستارز أون بورد، ليلبي رغبة محبيه.

حركات سعد المجرد الاستعراضية

وأحيا الفنان سعد المجرد حفله الفني على مسرح سفينة النجوم والذي كان من أضخم حفلات السفينة، نظراً لعدد الحضور والتفاعل القوي بين الفنان والجمهور، حيث أشعل المجرد المسرح برقصات وحركات استعراضية لدرجة أنه نزل وغنى بين الجمهور، الذي هجم عليه بطريقة جنونية ما جعل الأمن يتدخل من أجل إعادة المجرد إلى المسرح ليكمل الحفل الذي ختمه بأغنية "إنت معلم"، وبعد أن انتهى من وصلته، عاد ليلتقط الصور مع الجمهور.

وكان من بين الحضور في الحفل، الفنان ملحم زين الذي أشاد بأداء المجرد قائلاً: "سعد ولّع الحفلة".

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها

كما أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلاً مميزاً على مسرح السفينة، وتفاعلت مع الجمهور من خلال باقة منوعة من أغانيها، وتفاجأت الزغبي بالإعلامي نيشان الذي صعد إلى المسرح وغنى لها بمناسبة عيد ميلادها، وتفاعل مع الجمهور ورددوا معه الأغنية إحتفالاً بنوال، التي عبرت عن سعادتها بجمهورها ووجودها بينهم في هذا اليوم المميز، وقالت ضاحكة: "عمري اليوم 21 سنة".