نجوى كرم تتشارك رقص الدبكة مع أولاد أشقائها في رحلة Stars on board

لم تتمكن الفنانة نجوى كرم من إخفاء فرحتها، عندما فوجئت باعتلاء أولاد أشقائها المسرح، ومشاركتها الدبكة خلال الحفل الذي أحيته في الرحلة البحرية " Stars on board ".

نجوى نشرت صورتين مع أولاد أشقائها، الأولى وهي تتوسطهم والثانية وهم يشاركونها الدبكة، وعلقت تحتها" يسلمولي بيكبروا القلب، فاجأوني إولاد اخوتي بهالدبكة المهمة، وطيروني مع الناس".

يشار إلى أن نجوى كانت قد أحيت حفلين ناجحين في عيد الفطر في لبنان الأولى في زحلة والثانية في ضبية في إطار مهرجانات ضبية، كما أنها تستعد خلال الشهر الحالي لإحياء اربع حفلات في الجزائر.

من ناحية أخرى، طرحت نجوى كرم أغنية "يخرب بيتك" التي قامت بتصويرها تحت إدارة المخرج فادي حداد، كما أنها ستطرح قريباً ألبوماً جديداً، ولكنها لم تعلن عن موعد موعد لإصداره.