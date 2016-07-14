أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة: ليلى علوي تعود لـ" هي دافنشي" بجزء جديد

Google+ Print

الأربعاء 13-07-2016 20:31

بعد ساعات قليلة من نشر الفنان خالد الصاوي لصورة مركبة له ولزميلته بمسلسل "هي ودافنشي" الفنانة ليلى علوي، يتبادلان فيها الشعور بالحنين لتواجدهما سوياً من جديد، نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل بموقع الفيس بوك تأكيداً حول عزم فريق العمل العودة مجدداً بجزء جديد، ولكنها لم تحسم موعد العودة وهل ستكون بموسم دراما رمضان 2017 أم بعده.

الصاوي نشر عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك صورة له بملابس دافنشي وعلق عليها قائلاً: وحشتيني يا كرما، وبعدها صورة لليلى علوى وهي تردد: وحشتني يا دافنشي، وشهدت التعليقات ترحيباً من الجمهور بتقديم جزء جديد، واقترح البعض تطوير الفكرة ليصبح اللقاء القادم على شاشة السينما منعاً للملل.

وكتبت الصفحة الرسمية لمسلسل "هي ودافنشي"، انتظرونا في الجزء الثاني من المسلسل"، علماً أن المسلسل من بطولة الفنانة ليلى علوى، خالد الصاوي، مي سليم، بيومي فؤاد، تميم عبده، إخراج عبدالعزيز حشاد، تأليف محمد الحناوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي