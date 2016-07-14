مفاجأة: ليلى علوي تعود لـ" هي دافنشي" بجزء جديد

بعد ساعات قليلة من نشر الفنان خالد الصاوي لصورة مركبة له ولزميلته بمسلسل "هي ودافنشي" الفنانة ليلى علوي، يتبادلان فيها الشعور بالحنين لتواجدهما سوياً من جديد، نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل بموقع الفيس بوك تأكيداً حول عزم فريق العمل العودة مجدداً بجزء جديد، ولكنها لم تحسم موعد العودة وهل ستكون بموسم دراما رمضان 2017 أم بعده.

الصاوي نشر عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك صورة له بملابس دافنشي وعلق عليها قائلاً: وحشتيني يا كرما، وبعدها صورة لليلى علوى وهي تردد: وحشتني يا دافنشي، وشهدت التعليقات ترحيباً من الجمهور بتقديم جزء جديد، واقترح البعض تطوير الفكرة ليصبح اللقاء القادم على شاشة السينما منعاً للملل.

وكتبت الصفحة الرسمية لمسلسل "هي ودافنشي"، انتظرونا في الجزء الثاني من المسلسل"، علماً أن المسلسل من بطولة الفنانة ليلى علوى، خالد الصاوي، مي سليم، بيومي فؤاد، تميم عبده، إخراج عبدالعزيز حشاد، تأليف محمد الحناوي.