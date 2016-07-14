ماذا يجمع المطربة الخليجية بلقيس بالعالمية آنا هاثاواي؟

انضمت المطربة الخليجية بلقيس رسمياً لقائمة مبعوثات منظمة الأمم المتحدة للمرأة، بعد تنصيبها بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط بالعاصمة المصرية القاهرة، لتصبح أول فنانة تنضم للقائمة منذ اختيار النجمة العالمية آنا هاثاواي للمهمة نفسها آخر يونيو الماضي.

تنصيب بلقيس أثار ضجة بالقاهرة بعدما خلت نشرة مكتب الأمم المتحدة للإعلام من أي إشارة للحفل، رغم تأكيد بلقيس، كما نفى المكتب الرئيسي للأمم المتحدة وجود أي حفلات لتنصيب سفراء جدد للنوايا الحسنة مع توضيح أن القرار بهذا الشأن يصدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وأجرت "سيدتي "اتصالاً بمكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة التابعة للمنظمة الدولية، ليتأكد تعيين بلقيس "كمبعوثة" بالشرق الأوسط، وهو منصب يختلف عن زميلتها هاثاواي التي صدر قرار بتعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمساندة قضايا المرأة العاملة ونشر الوعي عن كيفية الوفاق بين الأمومة و العمل.

بلقيس سلمت أثناء زيارتها للمكتب الإقليمي بالقاهرة رسالة النساء العربيات اللاتي عبرن عن قضاياهن عبر مداخلات بحسابها الخاص بموقع إنستقرام، وتستهدف وضع برامج لدعم المرأة العاملة وصاحبات المشروعات المتعثرة.