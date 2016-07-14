كيف عايد مكسيم خليل زوجته سوسن أرشيد؟

عايد الفنان السوري مكسيم خليل زوجته الممثلة سوسن أرشيد بنشر صورة لها، وهي بين الورود، منطلقاً منها، لكي يعبر عن شعوره تجاهها.

مكسيم نشر هذه الصورة عبر حسابه على الرسمي على موقع "إنستقرام"وتوجه إلى زوجته قائلاً" سوسن بالإسم والصورة، بمكانك الصح بين اخواتك، بتشبهيهن بكل شي، الا بشغلة وحدة، ما عندك شوك، يمكن بهيك زمن، كان لازم يكون، بس برأي هاد الشي يلي خلاكي من غير زمن، كل سنة وانت سوسنتي، وعقبال ما تفرحي بولادك وأحفادك".

مكسيم وسوسن قد رزقا قبل نحو شهرين بطفل أطلقا عليه إسم "لوكاس".