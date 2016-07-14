رامي عياش يحيي مهرجان" الفرح" بشفشاون في دورته العاشرة

تعيش مدينة شفشاون المغربية الجبلية على إيقاع الموسيقى والطرب خلال 15 و 16 يوليو الجاري ، حيث أعلن المنظمون أن مهرجان الفرح بالمدينة أو "Alegria1" ،و هو الاسم الإسباني الذي اعتمده المنظمون منذ انطلاقة المهرجان ،تعبيراً عن التعاون الدائم مع أهل الفن الاسباني القريب من ثقافة المدينة التي تحافظ على روحها الأندلسية .

يستضيف المهرجان البوب ستار رامي عياش لإحياء إحدى سهرات المهرجان، التي ستتوزع بين فضاءات المدينة الجبلية الجميلة، إضافة إلى فرق موسيقية من إسبانيا والمغرب وإيبيريا ، حيث ستغني المغربية نبيلة معن التي تجمع بين روح الأصالة والمعاصرة في أدائها المميز، إلى جانب الإسبانية كارمن باريس و الفرقة الإيبيرية "شامبا" ومجموعة بلا حدود "لوس تونا" والمغنية "ايستريا مورينتي " ومطرب الغناء الصوفي حميد أجبار.