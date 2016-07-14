أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جينيفر انيستون في رسالة شديدة اللهجة الى الصحافة

Google+ Print

الأربعاء 13-07-2016 21:12

وجهت النجمة العالمية جينيفر أنيستون Jennifer Aniston رسالة صريحة وواضحة لتضع حداً للشائعات التي زادت في الأيام الأخيرة، وعبرت عن استيائها الشديد وغضبها من الكلام الذي يدور عنها، والتجسس على الحياة الشخصية للمشاهير وتفحص أجسامهم من دون احترام للخصوصية، واهتمام الجمهور غير المعقول عما إذا كانت ستنجب يوماً ما أم لا.

أنيستون البالغة من العمر 47 عاماً قالت في رسالة واضحة على مدونة صحيفة "هافينغتون بوست": "لمعلوماتكم الشخصية أنا لست حاملاً، لكن أتعلمون ماذا! لقد ضقت ذرعاً بهذه الملاحقات، لقد سئمت تماماً من التدقيق في أجسادنا وفضح كل كبيرة وصغيرة بشكل يومي تحت ستار الصحافة وأخبار المشاهير بدون وجه حق".

وأضافت: "إنه أمر سخيف ومثير للقلق ويضع المرأة في موقع التدقيق.. إن الطريقة التي تصورني بها وسائل الإعلام هي مجرد انعكاس للكيفية التي نتصور بها المرأة بشكل عام، وتقاس بمعايير جمال مشوهة وانا لا اقبل ذلك".

وأكلمت رسالتها الغاضبة قائلة: "إن الكم الهائل من الموارد التي تنفقها الصحافة في الوقت الراهن في محاولاتها لاكتشاف ما إذا كنت حاملًا أم لا، يعكس فكرة المجتمع بأن المرأة لا تكون كاملة إلا عندما تكون متزوجة ولديها أطفال، وأنا أقول بأن المرأة كاملة بوجود الشريك أو من دونه، وبوجود الطفل أو من دونه، فقط علينا أن نقرر لأنفسنا ما هو جميل عندما يتعلق الأمر أجسادنا، وهذا القرار هو لنا وحدنا، دعونا نتخذ هذا القرار لأنفسنا ولجميع الشابات في هذا العالم اللواتي يتطلعن إلينا كمثلهن الأعلى".

 

جينيفر أنيستون "أجمل امرأة للعام 2016"

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي