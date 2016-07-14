جينيفر انيستون في رسالة شديدة اللهجة الى الصحافة

وجهت النجمة العالمية جينيفر أنيستون Jennifer Aniston رسالة صريحة وواضحة لتضع حداً للشائعات التي زادت في الأيام الأخيرة، وعبرت عن استيائها الشديد وغضبها من الكلام الذي يدور عنها، والتجسس على الحياة الشخصية للمشاهير وتفحص أجسامهم من دون احترام للخصوصية، واهتمام الجمهور غير المعقول عما إذا كانت ستنجب يوماً ما أم لا.

أنيستون البالغة من العمر 47 عاماً قالت في رسالة واضحة على مدونة صحيفة "هافينغتون بوست": "لمعلوماتكم الشخصية أنا لست حاملاً، لكن أتعلمون ماذا! لقد ضقت ذرعاً بهذه الملاحقات، لقد سئمت تماماً من التدقيق في أجسادنا وفضح كل كبيرة وصغيرة بشكل يومي تحت ستار الصحافة وأخبار المشاهير بدون وجه حق".

وأضافت: "إنه أمر سخيف ومثير للقلق ويضع المرأة في موقع التدقيق.. إن الطريقة التي تصورني بها وسائل الإعلام هي مجرد انعكاس للكيفية التي نتصور بها المرأة بشكل عام، وتقاس بمعايير جمال مشوهة وانا لا اقبل ذلك".

وأكلمت رسالتها الغاضبة قائلة: "إن الكم الهائل من الموارد التي تنفقها الصحافة في الوقت الراهن في محاولاتها لاكتشاف ما إذا كنت حاملًا أم لا، يعكس فكرة المجتمع بأن المرأة لا تكون كاملة إلا عندما تكون متزوجة ولديها أطفال، وأنا أقول بأن المرأة كاملة بوجود الشريك أو من دونه، وبوجود الطفل أو من دونه، فقط علينا أن نقرر لأنفسنا ما هو جميل عندما يتعلق الأمر أجسادنا، وهذا القرار هو لنا وحدنا، دعونا نتخذ هذا القرار لأنفسنا ولجميع الشابات في هذا العالم اللواتي يتطلعن إلينا كمثلهن الأعلى".

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