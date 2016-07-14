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حصرياً: زواج إبراهيم الحكمي

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الخميس 14-07-2016 02:08

يستعد المطرب إبراهيم الحكمي إلى دخول قفص الزواج الذهبي، حيث يحتفل النجم السعودي الشاب بزواجه خلال أيام في إحدى القاعات بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يقام حفل الزواج بعيداً عن أعين الإعلام والأضواء والحضور الفني، حيث سيقتصر على تواجد الأهل وأقارب العروسين فقط.

وصرح إبراهيم الحكمي في حوار خاص لـ "سيدتي" منذ أشهر قليلة حول تفكيره في الزواج في الوقت الحالي أو ارتباطه عاطفياً قائلاً: "لا أفكر حالياً في الزواج، ربما قريباً، ولا أعيش قصة حب".

وعن مواصفات فتاة أحلامه قال: "أهم شرط في فتاة أحلامي أن تقبل وضعي كفنان وعلاقتي بالجمهور والمعجبات".

 

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سيدتي