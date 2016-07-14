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بالفيديو - عمر جابر يشارك في خسارة بازل من زينيت برباعية

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بالفيديو - عمر جابر يشارك في خسارة بازل من زينيت برباعية بالفيديو - عمر جابر يشارك في خسارة بازل من زينيت برباعية

شارك عمر جابر مدافع بازل في المباراة التي خسرها فريقه على يد زينيت بنتيجة 4-1 يوم الأربعاء.

عمر جابر انضم إلى بازل قادما من الزمالك وبدأ مع الفريق السويسري فترة الاعداد للموسم الجديد ولعب أكثر من مباراة ودية.

وشارك لاعب الزمالك السابق في المباراة كاملة كمدافع أيمن ولم يظهر هجوميا بشكل مكثف.

والمباراة هي الرابعة التي يلعبها عمر جابر قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري السويسري يوم 23 يوليو الجاري.

يذكر أن بازل دخل يوم الاثنين في معسكر مغلق بمنتجع سياحي على ارتفاع 3000 متر في قلب جبال الألب السويسرية في جو شديد البرودة.

ويلعب الفريق السويسري مع موناكو الفرنسي وفولفسبورج الألماني وديا قبل أول مباراة رسمية في الدوري السبت بعد المقبل.

شاهد أهداف اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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