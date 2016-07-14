رمضان صبحي لسفير بريطانيا: أتمنى أن أكون عند حسن ظنك

شكر السفير البريطاني في مصر جون كاسن، رمضان صبحي لاعب الأهلي الذي يستعد للانتقال لستوك سيتي خلال أيام على حضوره للسفارة البريطانية.

فقد عاشت السفارة البريطانية في أجواء استقبال رمضان صبحي يوم الأربعاء لتسليمه جواز السفر الخاص به بعد استخراج تأشيرة الدخول للأراضي الإنجليزية.

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وكتب السفير البريطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "شكرا يا رمضان نورت السفارة اليوم، أتمنى أن أشاهد مهاراتك في إنجلترا قريبا".

ورد صبحي على السفير البريطاني بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم".