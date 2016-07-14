ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- الصغرى العظمى القاهرة 26 37 الإسكندرية 25 31 مطروح 23 31 بورسعيد 26 32 دمياط 26 32 بلطيم 24 32 الإسماعيلية 25 38 السويس 25 38 العريش 21 35 نخل 20 37 طابا 21 38 الطور 26 38 مرسى علم 29 41 الغردقة 29 42 شرم الشيخ 30 40 رفح 20 34 كاترين 21 33 سيوة 24 39 المنيا 24 38 الفيوم 26 38 رأس سدر 26 39 أبوسمبل 28 42 وسط الدلتا 26 37 أسيوط 25 39 سوهاج 26 40 الأقصر 27 42 أسوان 28 43 شلاتين 28 42 حلايب 30 39 الوادى الجديد 23 42 قنا 27 41 نويبع 29 39 السلوم 21 30

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة