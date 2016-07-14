أولياء أمور طلاب الإعدادية يدعون للتظاهر للمطالبة بخفض درجات تنسيق الثانوى

دعا عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للمطالبة بتخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بعد وصوله إلى 225 درجة.

وأكد عدد من أولياء الأمور أنه لأول مرة يتم رفع تنسيق 225 ، وناشد أولياء الأمور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة تخفيض بتنسيق القبول بالثانوى العام حتى تمنح الفرصة الكاملة لأبنائهم.

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