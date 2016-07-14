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اليوم.. مؤتمر لجامعتى المنصورة والقاهرة حول تشخيص وعلاج الصداع

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اليوم.. مؤتمر لجامعتى المنصورة والقاهرة حول تشخيص وعلاج الصداع اليوم.. مؤتمر لجامعتى المنصورة والقاهرة حول تشخيص وعلاج الصداع
تنظم كلية الطب بجامعة المنصورة اليوم الخميس المؤتمر المشترك الأول بين قسم طب المخ والأعصاب بجامعة المنصورة وقسم طب المخ والأعصاب بجامعة القاهرة بعنوان، الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج.

يقام المؤتمر بحضور الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبدالهادى عميد كلية الطب وبرئاسة الدكتور أحمد جمال عزب، رئيس قسم طب المخ والأعصاب بالمنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتور، شريف حمدى رئيس قسم طب المخ والأعصاب بالقاهرة والدكتور خالد الطوخى قسم طب المخ والأعصاب بالمنصورة وسكرتير عام المؤتمر.

يحاضر بالمؤتمر مجموعة من الأساتذة بجامعتى المنصورة والقاهرة لتقديم محاضرات تناقش كل ما هو جديد فى هذا المجال.

وصرح الدكتور أحمد جمال عزب رئيس قسم المخ والأعصاب بالمنصورة ورئيس المؤتمر، بأن هذا المؤتمر يعكس أهمية التعاون بين الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والوصول إلى الاستفادة القصوى للمريض، وتنبع أهمية هذا المؤتمر بأنه يناقش موضوع هام للغاية، حيث إن شكوى الصداع هى الشكوى الأكثر شيوعا بين مرضى الأعصاب.

ويناقش المؤتمر الجديد فى تشخيص الصداع النصفى وطرق العلاج الحديثة وبخاصة للحالات المستعصية والتى لا تستجيب للعلاج المتعارف عليه.

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لوحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة
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>الصورة جامعة المنصورة
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