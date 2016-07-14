خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع معلول.. ويفاضل بين ثلاثي هجوم إفريقي

أتم الأهلي اتفاقه مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لنادي الصفاقسي من أجل ارتدائه القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وصرح مصدر مسؤول بالأهلي لـFilGoal.com "أتممنا الاتفاق مع علي معلول، الصفقة تعتبر انتهت ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط".

على جانب آخر يفاضل الأهلي بين ثلاثة مهاجمين أجانب لضم أحدهما لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الجابوني ماليك إيفونا.

إيفونا هداف الفريق في الموسم الماضي انضم رسميا لصفوف تيانجين الصيني في صفقة بيع هي الأغلى في تاريخ الأهل مقابل 7 مليون دولار.

ويفاضل الأهلي حاليا بين المالي موديبو مايجا مهاجم النصر السعودي والنيجيري جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي بالإضافة لاسم ثالث لم يعلن النادي الأحمر عنه.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي قراره بضم أحد المهاجمين الثلاثة خلال الأيام المقبلة لقيده في القائمتين المحلية والإفريقية.