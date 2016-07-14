ضبط 3 عاطلين هاربين من تنفيذ أحكام وبحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين هاربين من تنفيذ أحكام، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، أحدهم هارب من تنفيذ 4 أحكام بالمؤبد وحكمين بـ21 سنة سجن فى قضايا متعددة، وتلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

وكلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بعمل حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة.

ودلت تحريات المباحث أنه تمكن المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمود ندا معاون المباحث، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الأمن والأمان، من ضبط "إسلام ا ف" عاطل محكوم عليه هارب فى 4 قضايا حكم بالمؤبد "سرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة وذخيرة، وقضية حكم بـ15 سنة فى قضية سرقة، وأخرى حكم 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات عيار السلاح.

كما تم ضبط "أحمد ا ح" وشهرته "مكرونة" وبحوزته سلاح أبيض "مطوة"، و"مصطفى ر ع" وشهرته "زاردة" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواه"، حال سيرهما بناحية بهتيم - دائرة القسم. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17177 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2016م.

مباحث القليوبية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات

>