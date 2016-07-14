"ثقافة أسوان" تصدر 4 أعداد لمجلة أقلام أسوانية تتضمن إبداعات شعبية

أصدر فرع ثقافة أسوان، 4 أعداد من مجلة أقلام أسوانية، والتى تتضمن إبداعات شعبية محلية.

وأكد محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن المجلة تتضمن 4 أعداد وهى "17 و18 و19 و20"، ويتضمن العدد ال 17 منهم، ملفاً حول "فن النميم" فهو إبداع شعبى أصيل يعبر عن روح الجماعة، ودراسة نقدية بعنوان "عذابات إنسانية فى قصص ست الدار" للكاتب عبد الدايم أحمد فرح، بالإضافة لدراسة بعنوان "مركزية الموت وهامشية الحياة"، وقراءة فى رواية "البحيرة وسنينها" لهيام عبد الهادى يقدمها وائل النجمى، ومجموعة من القصص القصيرة منها "لست على ما يرام" لولاء عبيد ربيع أبو زيد"، "العقبة" لهاجر يوسف سعيد، "الخوف صنعتنا" لجمال وجدى، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد والأشعار.

وأضاف "إدريس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العدد الـ18 احتفى بذكرى وفاة العقاد وضم مجموعة من القصص القصيرة منها "زيت فى ماء" لتيسير النجار، "برزخ الحياة" لجمال فتحى، "أنثي" لأسماء عبد الرب عجلان، "العجواية" لحسين الوردانى، كما تضمن العدد دراسة نقدية بعنوان "مستويات التماهى والتناص" قراءة فى ديوان الشاعر حسين صالح خلف الله، "لست على هيئة الطير" يقدمها مصطفى جوهر، "وسطوة المكان" فى قصص عبد الوهاب الأسوانى يقدمها محمد عزت، وحوار بعنوان "جمال فتحى زعيم المهمشين" لزينب سيد.

وأشار مدير عام فرع ثقافة أسوان، إلى أن العدد ال 19 من المجلة تضمن الاحتفال بالذكرى الـ52 لرحيل العقاد حيث اهتم بتغطية المؤتمر الأدبى الذى عقد بأسوان بهذه المناسبة تحت عنوان "العقاد الشاعر والفيلسوف"، كما شمل العدد دراسة نقدية بعنوان "تراسل المدركات وشفافية اللغة فى مجموعة "أحزان لا تجد من يكتبها" للقاص جمال فتحى قدمها حسن غريب أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد والأشعار.

وأوضح بأن العدد الـ20 تضمن دراسة نقدية بعنوان "تشكيلات شعر الفصحى فى ديوان "لست على هيئة الطير" للشاعر حسين خلف الله قدمها محمد سيد عبد المريد، والدراسة الثانية بعنوان "الاغتراب فى شعر محمد حسن العمدة" يقدمها حسن الإتلاتى، بالإضافة إلى مجموعة من القصص القصيرة منها "حقا أدهشنى" لولاء عيد، "درويش" لمحمد نجار الفارسى، "طابخة الشهد" لتيسير النجار، جميلة لمديحة محمد، يوميات رجل لجمال فتحى.

وقال محمد إدريس، إن المجلة تأتى استمراراً لخطة النشر الإقليمى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب، وتحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ويرأس تحرير المجلة الكاتب أحمد الليثى الشرونى.



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غلاف مجلة أقلام أسوانية لفرع ثقافة أسوان



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غلاف مجلة أقلام أسوانية لفرع ثقافة أسوان



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غلاف مجلة أقلام أسوانية لفرع ثقافة أسوان



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غلاف مجلة أقلام أسوانية لفرع ثقافة أسوان

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