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العراق تتسلم 634 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

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العراق تتسلم 634 مليون دولار من صندوق النقد الدولى العراق تتسلم 634 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

قال مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده “تسلمت 634 مليون دولار، كدفعة أولى من القرض المالي الذي أقره صندوق النقد الدولي، لصالح العراق في مايو (أيار) الماضي، والمقدر بـ 5.3 مليار دولار”.

وفي تصريح للأناضول، أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، أن “صندوق النقد الدولي حدد تسليم القرض الإجمالي البالغ 5.3 مليار دولار على 13 دفعة، 3 منها خلال 2016″.

وأضاف: “تسلمت العراقية أمس، الدفعة الأولى بواقع 634 مليون دولار”.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن “الدفعتين الثانية والثالثة ستكون هذا العام بنحو ملياري دولار”، مشيرًا إلى أن “الدفعة الأولى ستدخل ضمن أبواب صرف الموازنة الاتحادية وستخصص لمجالات إغاثة النازحين، والتعليم، والصحة، والبطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية”.

وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في أيار/ مايو الماضي، اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الأردنية، يقضي بمنح العراق قرضًا ماليًا بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%.

وأعلن العراق العام الماضي أنه اقترض مبلغ 1.9 مليار دولار من البنك الدولي، خلال 2015، لتغطية نفقات إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة، اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض النفط إلى مستوى 50 دولارًا للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.

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أونا

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