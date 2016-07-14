الشرطة الأمريكية: إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية «فرجينيا»

كشفت الشرطة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن 3 رجال من ولاية فرجينيا أصيبوا بوابل من الرصاص في حادث بث مباشرة على خدمة “فيسبوك لايف”، وهو مثال آخر على ظاهرة البث المباشر لمشاهد عنف على الإنترنت.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجال أصيبوا بالرصاص في السادسة مساء بمنطقة نورفولك على بعد 240 كيلومترًا من واشنطن العاصمة.

ونقل الثلاثة “اثنان منهما يبلغان من العمر27 عاما والثالث 29 عاما” إلى مستشفى وأحدهم في حالة حرجة.

وظهر في الفيديو الذي بث مباشرة على فيسبوك، 3 رجال يجلسون داخل سيارة وهم يدخنون ويستمعون للموسيقى وكانت الكاميرا موجهة لوجه أحدهم وهو جالس في المقعد الأمامي.

وبعد مرور 5 دقائق من الفيديو سمح دوي 30 رصاصة خلال أقل من 30 ثانية، وسقطت الكاميرا لكنها ظلت تعمل وسجلت أكثر من نصف ساعة من أرضية السيارة.

ومنذ أقل من أسبوع، وفي حادث إطلاق رصاص انتشر سريعا بثت سيدة من “مينيسوتا” مشهدًا دمويًا عقب قيام ضابط شرطة بإطلاق الرصاص على صديقها خلال توقف مروري.

وتسمح خدمة لايف، التي أطلقتها فيسبوك منذ أشهر، لأي شخص ببث فيديو مباشر من هاتفه الذكي لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي.