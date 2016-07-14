ارتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الوزن.. 3 أسباب لانخفاض الدافع الجنسى للنساء

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الأسباب التى تقف وراء انخفاض الدافع الجنسى تتمثل فى ارتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الوزن .

وتكرست تلك الحقيقة من خلال الدراسات التى جرت على عدد من النساء اللواتى انخفضت لديهن الدوافع الجنسية .

وفى الدارسة التى أجرتها جامعة كاليفورنيا وتمت خلالها عمليات البحث على 376 سيدة تبين أن الأثر الذى يحدثه "الثلاثى القاتل" زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكر ، يتكامل بشكل من الأشكال مع بعضه بحيث يشكل هذا المثلث القاتل مزيجا يخفض الدوافع الجنسية بشدة .

وقالت الدكتورة "سوزان ترومبيتر" وهى المشرفة على الأبحاث التى تصب فى هذا التجاه أن النتائج بينت أن السيدات اللواتى يعانين الثلاثى الخطير يشعرن بدوافع أقل بكثير من السيدات اللواتى لا يعانين من السكر والسمنة وضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن السيدات اللواتى يعانين أمراض القلب هن من بين الأقل رغبة فى ممارسة الجنس بشكل عام.

وبدا واضحا أن انخفاض نسب هرمون الاستروجين عند الوصول لسن اليأس لدى السيدات يقلل الرغبة بشكل واضح فى ممارسة الجنس .

ويتسبب الثلاثى القاتل "ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكر " دون شك فى انخفاض كفاءة الأوعية والشرايين كما أن له أثر سلبى واضح على الدورة الدموية".

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