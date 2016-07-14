على طريقة فيلم الكيف.. بالفيديو.. بوش يترنح ويضحك خلال تأبين ضباط دالاس

ظهر الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن، فى مقطع فيديو نشره موقع روسيا اليوم، وهو يرقص ويضحك فى حفل فى حفل تأبين الضباط الذين قتلوا فى ولاية دالاس .

وأثناء قيام جورج بوش وعدد من السياسيين بأداء أغنية حدادا على أرواح رجال الشرطة، بدأ الرئيس الأمريكى السابق بالترنح يمينا وشمالا وبدا وكأنه مخمور.

وقد أثار هذا الحدث سخط وانتقادات مستخدمى الإنترنت فى العالم وفى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، حيث علق بعض الأمريكيين على الفيديو طالبين إجراء فحص دم للرئيس السابق للتأكد من نسبة الكحول فى دمه.

يذكر أنه فى أوائل شهر يوليو، قتل أمريكيين من أصل أفريقى برصاص الشرطة فى ولايتي "لويزيانا" و"مينيسوتا" ، ما أدى إلى احتجاجات واسعة فى عدد من مدن الولايات المتحدة.

وفى دالاس (تكساس) خلال الاحتجاجات قتل 5 من رجال الشرطة وأصيب 7 آخرين واثنين من المدنيين، وتم اعتقال 3 أشخاص على خلفية هذه الأحداث.

وفي دالاس (تكساس) خلال الاحتجاجات قتل 5 من رجال الشرطة وأصيب 7 آخرون من الضباط واثنان من المدنيين، وتم اعتقال 3 أشخاص على خلفية هذه الأحداث.

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