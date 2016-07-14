أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على طريقة فيلم الكيف.. بالفيديو.. بوش يترنح ويضحك خلال تأبين ضباط دالاس

Google+ Print
على طريقة فيلم الكيف.. بالفيديو.. بوش يترنح ويضحك خلال تأبين ضباط دالاس على طريقة فيلم الكيف.. بالفيديو.. بوش يترنح ويضحك خلال تأبين ضباط دالاس
ظهر الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن، فى مقطع نشره موقع روسيا اليوم، وهو يرقص ويضحك فى حفل فى حفل تأبين الضباط الذين قتلوا فى ولاية دالاس .

وأثناء قيام جورج بوش وعدد من السياسيين بأداء أغنية حدادا على أرواح رجال الشرطة، بدأ الرئيس الأمريكى السابق بالترنح يمينا وشمالا وبدا وكأنه مخمور.

وقد أثار هذا الحدث سخط وانتقادات مستخدمى الإنترنت فى العالم وفى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، حيث علق بعض الأمريكيين على الفيديو طالبين إجراء فحص دم للرئيس السابق للتأكد من نسبة الكحول فى دمه.

يذكر أنه فى أوائل شهر يوليو، قتل أمريكيين من أصل أفريقى برصاص الشرطة فى ولايتي "لويزيانا" و"مينيسوتا" ، ما أدى إلى احتجاجات واسعة فى عدد من مدن الولايات المتحدة.

وفى دالاس (تكساس) خلال الاحتجاجات قتل 5 من رجال الشرطة وأصيب 7 آخرين واثنين من المدنيين، وتم اعتقال 3 أشخاص على خلفية هذه الأحداث.

وفي دالاس (تكساس) خلال الاحتجاجات قتل 5 من رجال الشرطة وأصيب 7 آخرون من الضباط واثنان من المدنيين، وتم اعتقال 3 أشخاص على خلفية هذه الأحداث.

- بوش لا يزال مقتنعا بأن العالم أفضل حالا بدون صدام حسين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.