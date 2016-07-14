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محافظ جنوب سيناء يحل 13 مشكلة للمستثمرين ومالكى الشركات بالمحافظة

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محافظ جنوب سيناء يحل 13 مشكلة للمستثمرين ومالكى الشركات بالمحافظة محافظ جنوب سيناء يحل 13 مشكلة للمستثمرين ومالكى الشركات بالمحافظة
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء مدن طور سيناء، شرم الشيخ، وسانت كاترين، ونائب رئيس مدينة دهب، ومديرى إدارات العقود، ومدير إدارةالتنشيط السياحه بالمحافظة، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، ومدير إدارة الاستثماربالمحافظة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة التراخيص بالمحافظة، ومدير إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.

وبحث الاجتماع 13 مشكلة للمستثمرين ومالكى ووكلاء الشركات المختلفة، منها شركات للنقل الجماعى، ومطحن طور سيناء، وشركات تعدين، وشركات سياحية وكافتريات.

وقد أبدى أصحاب الشركات ووكلاؤهم سعادتهم وارتياحهم الشديد لما تم إنجازه، واتباع سياسة "الشباك الواحد"، بوجود جميع الإدارات المعنية بحل المشكلات فى مكان واحد، مما أدى إلى تذليل العقبات وحل مشكلات متعثرة منذ سنوات طويلة.


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