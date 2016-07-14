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بالصور.. أمن القليوبية: إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية

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بالصور.. أمن القليوبية: إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية بالصور.. أمن القليوبية: إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية
أكد اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخلاء العقار المنهار من السكان قبل انهياره، موضحًا أن العقار متهالك ولم ينتج عن انهياره أى إصابات أو وفيات.

انتقل على الفور العقيد وائل صديق مأمور قسم شبرا الخيمة والمقدم محمد سرحان رئيس المباحث والحماية المدنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والحفاظ على أرواح السكان.

فيما انتقل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية يرافقه علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد إلى موقع انهيار العقار.

وتبين أن العقار مكون من ستة طوابق والكائنة فى 6 شارع سوريا منزل ورثة الحاج محمد سليمان المنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة والعقار متهالك لكونه بدون أعمدة خرسانية وكان صادرًا له قرار إزالة من الحى وقد أنقذت العناية الإلهية سكان العقار حيث تنبهوا قبلها بقليل وخرجوا من المنزل، وجارٍ رفع أنقاض العقار من الشارع.

أمن القليوبية إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية (1)
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أنقاض العقار المنهار

أمن القليوبية إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية (2)
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الجهاز التنفيذى بموقع العقار المنهار

أمن القليوبية إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية (3)
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محافظ القليوبية ونائب مدير الأمن ومدير الحماية المدانية

أمن القليوبية إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية (4)
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نواب شبرا الخيمة بموقع الانهيار

أمن القليوبية إخلاء عقار من السكان قبل انهياره دون خسائر بشرية (5)
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نواب شبرا الخيمة بموقع الانهيار


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