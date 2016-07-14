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وكيل وزارة التعليم ببنى سويف يجرى حركة تنقلات بالمحافظة

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وكيل وزارة التعليم ببنى سويف يجرى حركة تنقلات بالمحافظة وكيل وزارة التعليم ببنى سويف يجرى حركة تنقلات بالمحافظة
قرر نبوى محمد على، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف مساء اليوم، نقل أحمد عزت، مدير إدارة ناصر التعليمية للعمل وتعيينه مديرًا لإدارة التنسيق بالمديرية، وتعيين محمد رمضان وكيل إدارة سمسطا قائمًا بأعمال مدير إدارة ناصر.

يذكر أن وكيل وزارة تعليم بنى سويف صرح الاثنين الماضى بأن هناك تغييرات وتنقلات وتعيينات بين مديرى ووكلاء الإدارات السبع التعليمية بالمحافظة كنوع من تجديد الدماء وتصعيد خبرات جديدة .


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