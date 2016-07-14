تعليم الإسماعيلية: إنهاء كل استعدادات المدارس قبل العام الدراسى بوقت كاف

أكدت الدكتورة أسماء الديب، وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه جار متابعة أعمال الصيانة بالمدارس، وشددت على ضرورة الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد، والاستعداد فى جميع المدارس بخطة لتفعيل المجموعات المدرسية، والإعلان عن أسماء المعلمين العاملين بها، وطالبت الديب بضرورة تفعيل ومتابعة النشاط الصيفى بجميع مدارس الإدارات التعليمية، من خلال مراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية.

وأشار محمد رستم، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى وصول 30 طنا من الكتب بمخازن الإسماعيلية، وذلك لسرعة تسليمها للمدارس أولًا بأول، وذلك ضمن إنهاء كل الاستعدادات قبل الدراسة بموعد كافٍ.

- خطة عاجلة بتعليم الإسماعيلية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتجهيز المدارس