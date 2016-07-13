المبعوث الأممى لليمن يلتقى فى صنعاء برئيس حزب المؤتمر

بدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مشاوراته مع القوى السياسية فى صنعاء بلقاء الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر، وذلك للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام.

وذكر موقع المؤتمر نت التابع للحزب أن ولد الشيخ أطلع صالح على نتائج المرحلة الأولى من مشاورات الكويت للسلام وكذلك نتائج اتصالاته ومشاوراته مع بقية الأطراف والدول المعنية بتحقيق السلام فى اليمن بهدف التوفيق بين المواقف والرؤى التى من شأنها الوصول إلى حلول شاملة وكاملة لكل القضايا محل الخلاف وتحقيق الوفاق الوطنى الهادف إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة وحق المشاركة للجميع.

وأعرب صالح عن أمله فى توفيق المبعوث الأممى فى مهمته الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلام فى اليمن والتوفيق بين كل الأطراف لحل القضايا والمشاكل التى تواجه اليمنيين وبما يحقق التوافق وحق المشاركة للجميع فى مسيرة البناء الوطنى.

وأكد حرص حزب المؤتمر على نجاح المشاورات الجارية فى دولة الكويت وأن وفد المؤتمر جاهز لاستئناف المشاورات فى موعدها المحدد،مشيراً إلى أنه لن يتحقق الحل الشامل والحقيقى إلا عبر حوار شجاع ومسئول بين اليمن والجارة السعودية أسوة بما حدث عام 1970 من حوار ومصالحة أفضت بعد سبع سنوات إلى مصالحة وطنية بين اليمنيين كفلت حل كل المشاكل والقضايا التى كانت محل خلاف فيما بينهم.

ومن جانبه أعرب المبعوث الأممى عن أمله وأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى أن تتحلى كل الأطراف المشاركة فى مشاورات الكويت بالشجاعة والشعور بالمسئولية الوطنية لإخراج اليمن من الوضع الكارثى الذى وصلت إليه الأمور وبما يحقق السلام للجميع وحق المشاركة لكل قوى وفئات المجتمع فى بناء اليمن الجديد.