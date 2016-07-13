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المرصد السورى: مقتل 31 شخصا بينهم أطفال فى غارات جوية

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المرصد السورى: مقتل 31 شخصا بينهم أطفال فى غارات جوية المرصد السورى: مقتل 31 شخصا بينهم أطفال فى غارات جوية
لقى 31 مدنيا على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، وأصيب عشرات فى غارات شنتها طائرات حربية على مدينتى الرستن وأريحا بمحافظتى حمص وإدلب فى سوريا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره العاصمة البريطانية (لندن) قوله إن 19 مدنيا على الأقل قتلوا فى قصف جوى ومدفعى للقوات النظامية فى الرستن التى تعد أحد أبرز معاقل الفصائل المعارضة.

وأشار المرصد إلى أن 16 من القتلى سقطوا جراء قصف لطائرات حربية على سوق فى المدينة، فيما أصيب عشرات بجروح، مشيرا إلى مقتل الثلاثة الآخرين فى قصف وقع صباحا على المدينة.

وفى أريحا، لقى 12 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات لم يتضح إذا كانت سورية أم روسية بحسب المرصد.

وتسيطر فصائل "جيش الفتح" التى تضم بشكل أساسى جبهة النصرة، ذراع القاعدة فى سوريا، وفصائل إسلامية أبرزها حركة أحرار الشام، على أريحا منذ مايو 2015، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التى انسحبت تدريجيا الصيف الماضى من المواقع التى كانت متبقية لها فى إدلب.

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مصر 365