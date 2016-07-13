‏‫"الغذاء والدواء" الأمريكية تصدق على قطرة جديدة لعلاج جفاف العين

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح قطرة جديدة لعلاج جفاف العين، وهى تحتوى على المادة الفعالة ليفيتيجراست lifitegrast، وتعمل عن طريق تثبيط أنتيجين "LFA-1".

ويعد جفاف العين من الأمراض المنتشرة بين الكثير من الناس خاصة النساء و كبار السن، حيث يصيب حوالى١٥٪‏ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، بينما تصل نسبته ٥٪‏ فقط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٤٠ عاما.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع آلاف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٩٧ عاما للتجارب الإكلينيكية، إذ تم استخدامها بمعدل مرتين فى اليوم لمدة ١٢ أسبوعا، وكانت النتائج إيجابية ، حيث ساهمت فى تحسن أعراض جفاف العين، ولكن لم يتم التأكد من فاعليتها وآمانها على الأشخاص الذين يقل عمرهم عن ١٧ عاما.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تسببها القطرة الجديدة: تهيج العين أو تشوش الرؤية أو شعور عام بعدم الراحة فيها.

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