“اليونسكو”: بلدات جينية قديمة فى مالى على “قائمة الخطر”

وضعت منظمة اليونسكو بلدات جينيه القديمة في مالي على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر

وكان القرار قد جرى اتخاذه الأربعاء في اسطنبول حيث تعقد الدورة رقم 40 للجنة التراث العالمي.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء المدن التاريخية، وأكدت بأن انعدام الأمن يحول دون “تدابير الحماية” .

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي دعم جهود مالي في حماية هذا الموقع.

وكانت بلدات جينيه القديمة، المأهولة منذ عام 250 قبل الميلاد، مركز تسوق ورابطا رئيسيا لتجارة الذهب عبر الصحراء.

وتحولت إلى مركز للتعليم الإسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

وبقي حوالي 2000 منزل تقليدي، تم تشييدها فوق التلال لتجنب الفيضانات الموسمية.

وصنفت اليونسكو المنطقة كموقع للتراث العالمي عام 1988.