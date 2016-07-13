محافظ الشرقية يكرم 8 من القيادات التنفيذية لدورهم في خدمة المواطنين

كرم محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الأربعاء، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرًا لتفانيهم في أداء واجبهم في خدمة المواطني، وذلك خلال احتفالية أقامها في مقر مبنى المحافظة.

وتم تكريم كل من “جمال عبدالعاطي، مدير عام حسابات المحافظة، فخري محمد، سكرتير مساعد المحافظة، اللواء أيمن عبدالقادر رئيس شركة مياه الشرب، ومسئول الصرف الصحي بشركة مياه الشرب، و4 من روساء المدن والأحياء”.

وتقدم المحافظ بالشكر لكافة المكرمين وعلى رأسهم جمال عبد العاطي، مدير عام حسابات المحافظة، على ما قدموه من خدمات خلال الفترة السابقة في خدمة المواطنين، وحرصهم الدؤوب على تعاونهم المستمر من أجل خدمة الأهالي والمساهمة في الارتقاء بالخدمات التنموية بالمحافظة.