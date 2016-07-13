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اليونيسكو تضع بلدات تراثية في مالي على «قائمة الخطر»

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اليونيسكو تضع بلدات تراثية في مالي على «قائمة الخطر» اليونيسكو تضع بلدات تراثية في مالي على «قائمة الخطر»

مدينة جينيه مالي – أرشيفية

اتخذت منظمة اليونسكو قرارًا بوضع بلدات “جينيه” القديمة في مالي على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، وذلك في الدورة رقم 40 للجنة التراث العالمي.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء المدن التاريخية، وأكدت بأن انعدام الأمن يحول دون “تدابير الحماية”، كما ناشدت اللجنة المجتمع الدولي دعم جهود مالي في حماية هذا الموقع.

وكانت بلدات جينيه القديمة، المأهولة منذ عام 250 قبل الميلاد، مركز تسوق ورابطًا رئيسيًا لتجارة الذهب عبر الصحراء.

وبقي حوالي 2000 منزل تقليدي، تم تشييدها فوق التلال لتجنب الفيضانات الموسمية، وصنفت اليونسكو المنطقة كموقع للتراث العالمي عام 1988.

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