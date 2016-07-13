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تفاصيل بيع قناة «الحياة» للمستثمر الإماراتي منصور بن زايد

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تفاصيل بيع قناة «الحياة» للمستثمر الإماراتي منصور بن زايد تفاصيل بيع قناة «الحياة» للمستثمر الإماراتي منصور بن زايد

كتبت- إنجي لطفي:

علمت وكالة “ONA” من مصادرها الخاصة، أن صفقة بيع قناة الحياة حسمت لصالح “منصور بن زايد”، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ وكالة “ONA”، أن المستثمر الإماراتي اشترى حصة في القناة قدرت بنحو 55 % من أسهم القناة، لافتة إلى أن هناك اتفاق بين محمد سمير رئيس القناة الحالي، والمستثمر الإماراتي على أن يستمر حق الإدارة لـ”سمير”، لمدة خمس سنوات فقط، وبمجرد انتهاء المدة يعود حق الإدارة إلي “بن زايد.”

كما علمت “ONA” من مصادرها المطلعة، أن قناة الحياة بصدد إنشاء وكالة إعلانية جديدة لها حق الامتياز الحصري للقناة، وتضم الوكالة كل من “إيهاب طلعت، محمد سمير، رجل الأعمال الشهير ياسين منصور”.

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