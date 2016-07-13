أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير سويسرا: صورة "سولار إمبالس" فوق الأهرامات هى الأكثر رمزية برحلتها

Google+ Print
سفير سويسرا: صورة "سولار إمبالس" فوق الأهرامات هى الأكثر رمزية برحلتها سفير سويسرا: صورة "سولار إمبالس" فوق الأهرامات هى الأكثر رمزية برحلتها
قال السفير السويسرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الأربعاء إن صورة الطائرة "سولار إمبالس" التى تعمل بالطاقة الشمسية فوق الأهرامات هى الصورة الأهم والأكثر رمزية من بين زيارتها لـ15 مدينة حول العالم بدأت وتنتهى فى أبو طبى بدون قطرة وقود.

وقال مؤسس المبادرة وأحد قائدى الطائرة باترون بيكار إنه سعيد بكونه سيطير بسولار إمبالس من القاهرة، بعدما هبط فيها منذ 17 عاما بمنطاد ضمن رحلته حول العالم.

وأقام السفير السويسرى احتفالا فى منزله بالمعادى بطاقم الطائرة، حيث عبر فى المؤتمر الصحفى عن أمنيته أن تستغل الشمس الساطعة معظم العام، مشيرا إلى التعاون بين المصرية وشركات الطاقة المتحددة السويسرية مثل ABB.

وقال بيكار إن الاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة والنظيفة سيجلب الاستقرار والأمن إلى العالم، كما أضاف لـ"اليوم السابع" إن استقباله فى مصر كان غاية فى الترحيب وأنه شعر بالأمان بالبلاد.

يذكر أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش رافقت سولار إمبالس فى تحليقها فوق الأهرامات لتحمل المصورين من أعضاء المبادرة لتصوير الحدث العالمى.

- أول طائرة بالطاقة الشمسية تهبط بمطار القاهرة.. وزيرا الطيران والبيئة وسفير سويسرا يستقبلون "سولار إمبالس" بالمدرج.. والطائرة "كعب داير" بـ15 مدينة.. وختام الرحلة فى مصر قبل عودتها لأبو ظبى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري