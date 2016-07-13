سفير سويسرا: صورة "سولار إمبالس" فوق الأهرامات هى الأكثر رمزية برحلتها

قال السفير السويسرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الأربعاء إن صورة الطائرة "سولار إمبالس" التى تعمل بالطاقة الشمسية فوق الأهرامات هى الصورة الأهم والأكثر رمزية من بين زيارتها لـ15 مدينة حول العالم بدأت وتنتهى فى أبو طبى بدون قطرة وقود.

وقال مؤسس المبادرة وأحد قائدى الطائرة باترون بيكار إنه سعيد بكونه سيطير بسولار إمبالس من القاهرة، بعدما هبط فيها منذ 17 عاما بمنطاد ضمن رحلته حول العالم.

وأقام السفير السويسرى احتفالا فى منزله بالمعادى بطاقم الطائرة، حيث عبر فى المؤتمر الصحفى عن أمنيته أن تستغل مصر الشمس الساطعة معظم العام، مشيرا إلى التعاون بين الحكومة المصرية وشركات الطاقة المتحددة السويسرية مثل ABB.

وقال بيكار إن الاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة والنظيفة سيجلب الاستقرار والأمن إلى العالم، كما أضاف لـ"اليوم السابع" إن استقباله فى مصر كان غاية فى الترحيب وأنه شعر بالأمان بالبلاد.

يذكر أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش رافقت سولار إمبالس فى تحليقها فوق الأهرامات لتحمل المصورين من أعضاء المبادرة لتصوير الحدث العالمى.

- أول طائرة بالطاقة الشمسية تهبط بمطار القاهرة.. وزيرا الطيران والبيئة وسفير سويسرا يستقبلون "سولار إمبالس" بالمدرج.. والطائرة "كعب داير" بـ15 مدينة.. وختام الرحلة فى مصر قبل عودتها لأبو ظبى