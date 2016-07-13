النقيب محمود الكومى: أطالب بلقاء السيسى.. وأهدى نوط الامتياز لـ "تحيا مصر"

قال النقيب محمود الكومى، ضابط المفرقعات الذى فقد إحدى ساقيه وإحدى عينيه فى عملية إرهابية فى سيناء، إنه يشكر كل الناس وهذا ليس غريبًا على المصريين شعب يقدر التضحيات ويعى من يعمل ومن يقف ضد البلد، وأن المكسب الآن هو حب الناس.

وأضاف الكومى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى مساء اليوم الأربعاء، أنه يطالب بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لشكره على سرعة العلاج، أنه يهدى نوط الامتياز لصندوق تحيا مصر.

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