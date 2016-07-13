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النقيب محمود الكومى: أطالب بلقاء السيسى.. وأهدى نوط الامتياز لـ "تحيا مصر"

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النقيب محمود الكومى: أطالب بلقاء السيسى.. وأهدى نوط الامتياز لـ "تحيا مصر" النقيب محمود الكومى: أطالب بلقاء السيسى.. وأهدى نوط الامتياز لـ "تحيا مصر"
قال النقيب محمود الكومى، ضابط المفرقعات الذى فقد إحدى ساقيه وإحدى عينيه فى عملية إرهابية فى سيناء، إنه يشكر كل الناس وهذا ليس غريبًا على المصريين شعب يقدر التضحيات ويعى من يعمل ومن يقف ضد البلد، وأن المكسب الآن هو حب الناس.

وأضاف الكومى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى مساء اليوم الأربعاء، أنه يطالب بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لشكره على سرعة العلاج، أنه يهدى نوط الامتياز لصندوق تحيا .


>- بالصور.. النقيب محمود الكومى فى أول حوار بعد عودته من العلاج بلندن:راض بقضاء الله.. وروحى فداء لمصر.. والعمل فى سيناء شرف.. وشكر خاص للرئيس.. ويؤكد لـ"اليوم السابع":أجريت 20 عملية جراحية وباقى 5عمليات
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>- بالصور.. محافظ الغربية يهدى درع المحافظة للنقيب الكومى
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