عواقب صحية غير متوقعة للعبة "البوكيمون".. التواء الكاحل والكدمات

اجتاحت لعبة "بوكيمون جو" العالم وأصابت الكثيرين بالهوس، ومن الممكن أن تشكل بعض المخاطر الصحية الخطيرة وليس فقط الوصول إلى المخلوقات الرقمية.

صممت لعبة "بوكيمون جو" لأجهزة أبل وأندرويد الهواتف الذكية، التى تتيح للاعبين استخدام كاميرا هواتفهم لالتقاط وتدريب والتجارة بشخصيات البوكيمون الظاهرية التى يمكن أن تظهر دون سابق إنذار فى محيط العالم الحقيقى.

وعلى الرغم من أنها لاقت إعجاب العديد من الأشخاص حول العالم، لكن كشف فريق من العلماء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن اللاعبين يضعون أنفسهم عن غير قصد فى طريق الأذى، إذ تقابلهم عواقب غير متوقعة منها التواء الكاحل والكدمات من المشى فى حركة المرور، والاصطدام بالأشجار وأعمدة الكهرباء، والقيادة الخطرة ويمكن أن يتعرضوا لبعض السرقات، وفقا لتقارير من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، ذكرت الشرطة الأمريكية، أن أربعة مراهقين مارسوا السرقة بالإكراه بمواقع كانوا يعلمون أنها تجذب لاعبين "بوكيمون جو".

وتم الإبلاغ عن إصابات فى السعى عن المخلوقات الرقمية بلعبة "بوكيمون جو" ، أبرزها مايك شولتز، 21 سنة الذى فقد السيطرة على لوح التزلج الخاص به وتم قطع يده خلال بحثه عن "بوكيمون جو" على هاتفه.

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