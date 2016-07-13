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أستاذ علوم سياسية: وصف “تيريزا ماي” بالمرأة الحديدية مبالغ فيه

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أستاذ علوم سياسية: وصف “تيريزا ماي” بالمرأة الحديدية مبالغ فيه أستاذ علوم سياسية: وصف “تيريزا ماي” بالمرأة الحديدية مبالغ فيه

الدكتور طارق فهمي_أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن فوز “تيريزا ماي” برئاسة البريطانية، جاء جراء خلفيتها السابقة كوزيرة داخلية، حيث يعطيها هذا الأمر مصداقية فى التحرك نحو الإتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن “تيريزا ماي” لديها بعض الأفكار الجديدة للتعامل مع ملفات الهجرة والإستثمار والإعانات والضرائب والأجور، هذه الرؤية الأولية ستبني من خلالها ايديولوجية تعاملها مع الإتحاد الأوروبي.

وأشار فهم،ي إلى أن الفترة الإنتفالية من المنتظر أن تقوم “ماي” بصياغة رؤية التعامل بين أوروبا وبريطانيا، وهي مختصة فى 7 ملفات تتعلق بالقطاعات الخاصة بوضع بريطانيا الجديد مع الإتحاد الأوروبي، مشددًا على أن وصف “تيريزا ماي” بالمرأة الحديدية فيه مبالغة شديدة.

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