بالفيديو - صلاح يفتتح فترة إعداده مع روما بهدفين في 7 دقائق

سجل محمد صلاح جناح روما هدفين لفريقه في أول لقاء إعدادي لذئاب العاصمة قبل الموسم المقبل.

ويواجه روما فريق بينزولو الإيطالي في أول لقاء إعدادي قبل بداية الموسم المقبل.

وسجل صلاح هدفين في أول 7 دقائق من المباراة التي لا تزال جارية.

وكان صلاح قد أنهى الموسم الماضي هدافا لفريقه بـ15 هدفا في كل البطولات.

ويستعد روما للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي الأخير في الموسم المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما 9-0، قبل أن يقرر لوتشيانو سباليتي المشاركة بفريق أخر في الشوط الثاني ما يعني أن صلاح لن يكمل اللقاء.

شاهد الهدف الأول

شاهد الهدف الثاني