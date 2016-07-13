تقرير في الجول – لماذا ضم برشلونة لوكاس دينيي.. الظهير ' الوحش '

"إنه يحب الهجوم كثيرا، أخبرته ألا يندفع وراء حماسته". رودي جارسيا مدرب لوكاس دينيي السابق في ليل الفرنسي وروما الإيطالي، متحدثا عن ظهيره الأيسر.

انضم اللاعب إلى برشلونة بعقد يمتد لخمسة مواسم، فما الذي يمكن أن يضيفه دينيي؟ وهل انضم من أجل الهجوم فقط؟

قدراته دفاعيا

على الجانب الدفاعي لم يرتكب لوكاس دينيي أي كوارث دفاعية مع روما في الموسم الماضي، ويشارك تقريبا في معظم الكرات الهوائية وبقوة.

مع روما في 33 مباراة بالدوري الإيطالي، فاز دينيي بـ56% من اعتراضاته، وبالتحديد 50 من أصل 89 اعتراض قام بهم.

إضافة إلى ذلك ارتكب 49 خطأ، وارتكب ضده 28 خطأ، وفاز بـ25 مراوغة من أصل 47، ومعدل فوزه بالكرات الهوائية التي يشترك بها 64%، إذ أنه فاز بـ74 كرة من أصل 116 اشترك بهم، كما أنه لم يتحصل على أي بطاقة حمراء فقط 4 بطاقات صفراء.

هجوميا

على الصعيد الهجومي هو متميز للغاية سجل 3 أهداف وخلق 26 فرصة صنع منهم 3 أهداف، ويمتلك دقة تمريرات تقدر بـ81% في المباراة الواحدة.

دنييه سدد طوال الموسم الماضي 13 تسديدة، 7 منهم على المرمى و6 خارجه بمتوسط دقة يقدر بـ54%.

عيوبه

دينيي يحب الهجوم كثيرا ولا يوزع طاقته، هذا لا يعني أنه مقصرا، ولكنه لا يجيد توزيع طاقته، حتى أن رودي جارسيا كان قد حلل مشكلته تلك نظرا لأنه يعرفه أكثر من أي أحد لأنه هو من صعده للفريق الأول لليل في الفترة من 2011 وحتى 2013 وفي موسم 2015-2016 استعار روما اللاعب قبل أن يقال جارسيا ويرحل.

"لكي يهاجم فقط، على دينيي أن يتأكد من أن يحافظ على طاقته لكي يوزع طاقته أيضا لكي يدافع، إنه يقوم بعمل رائع". رودي جارسيا محللا أداء لوكاس دينيي.

نقاط قوته

بالطبع لوكاس دينيي لاعب متميز وظهير شاب قوي للغاية وسريع ولديه ثقة بالنفس، إضافة لقدرته على اللعب كجناح وليس ظهير فقط، وكراته العرضية متميزة للغاية إذ أنها سلاحه الأقوى ويمتلك نسبة دقة في المباراة الواحدة تقدر بـ0.7، إضافة إلى نسبة دقة كرات طولية 0.9 في المباراة الواحدة.

تحدث عنه إريك دي ميكو ظهير مارسيليا وفرنسا السابق "مقارنة بكل من باتريس إيفرا وجايل كليتشي، لوكا دينيي وحش وليس لاعب".

كيف يفيد برشلونة؟

أولا التسديد - هو يتميز عن خوردي ألبا في تلك النقطة، ألبا خلال الموسم المنصرم في 31 مباراة بالدوري الإسباني سدد مرتين على المرمى وأربعة مرات خارج المرمى، بنسبة دقة 33%.

ثانيا، دينيي يقوم بإعتراضات أكبر من ألبا، بالطبع خوردي يفهم طريقة برشلونة أكثر وهو الخيار الأساسي، لكنه قام في الموسم الماضي بـ85 اعتراض منهم 39 صحيح، بنسبة نجاح 46%.

أما الكرات الهوائية فاشترك في 25 كرة هوائية نجح في 16 منهم.

ألبا مثله مثل دينيي فيما يخص البطاقات والعنف، إذ أن خوردي تحصل على إنذارين خلال الموسم الماضي بالدوري الإسباني.