“فرنسى” يعتدي جنسياً على 66 طفلا من بينهم 41 تونسيا

حددت تونس، الأربعاء، هويات 41 قاصرا تونسيا اعتدى عليهم جنسيا الفرنسي تيري دارانتيير، الذي حكم عليه مؤخرا في فرنسا بالسجن 16 سنة نافذة، لارتكابه جرائم جنسية بحق 66 طفلا، بينهم 41 تونسيون. نقلا عن ما اصدرتة سكاى نيوز عربية.

وقال محمد رؤوف اليوسفي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بولاية سوسة (وسط شرق) المكلفة بالتحقيق في القضية لفرانس برس: “تم التعرف على (هويات) كل المتضررين، وهُم 31 في ولاية سوسة و10 آخرين في ولاية نابل (شمال شرق”.)

وأفاد أن “اثنين من المتضررين توفيا” من دون تحديد تاريخ الوفاتين اللتين قال إن “أسبابهما لا علاقة لهما” بتعرضهما للاعتداء الجنسي من الفرنسي.

وأضاف أنه “تم التعرف على شريكه” وهو تونسي و”متضرر في نفس الوقت”، في إشارة إلى تعرضه لاعتداء جنسي من الفرنسي.

وتابع “تم حتى الآن سماع 18 متضررا، واستدعاء 10 آخرين لسماعهم”.

وأوضح أن قاضي التحقيق التونسي المكلف بالقضية “يمكن أن ينتقل إلى فرنسا، في ضوء تصريحات المتضررين أو يصدر إنابة قضائية للسلطات (القضائية) الفرنسية” لتتولى مساءلة الفرنسي.

وتعود وقائع القضية إلى 2011 عندما رصد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) نشاط دارانتيير على الإنترنت، قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.

وقد ضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصا صلبة تحوي آلاف الصور ومئات الفيديوهات يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات إلى تونس ومصر وسريلانكا التي زارها مرارا 2004 لحساب جمعيتيْن إنسانيتيْن كان يعمل معهما.

وفي العام 2000 أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.

وكانت محكمة في فرساي شرق باريس أصدرت، في 22 يونيو الماضي، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عاما) لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا، هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا وستة مصريين، خلال عشر سنوات.

وبحسب المحققين الفرنسيين اعتدى الفرنسي جنسيا على الأطفال التونسيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، في الفترة ما بين 2000 و2011. وحصلت أغلب هذه الاعتداءات في مدينتي سوسة، والحمامات التابعة لولاية نابل.

واعترف تيري دارانتيير، عند مثوله أمام القضاء الفرنسي، بالجرائم المنسوبة إليه.

وقال محامي دارانتيير إن موكله لن يطعن في الحكم.

وفي المقابل أعلنت وزارة العدل، في 28 يونيو الماضي، تكليف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوسة فتح تحقيق في هذه القضية، لأن الفرنسي ارتكب “أغلب” الاعتداءات الجنسية في سوسة، بحسب مصدر قضائي.

ووجهت فرنسا إنابة قضائية دولية إلى تونس، في أغسطس 2014، لكنها “لم تتلق أي رد حتى تاريخ ختم التحقيق” في القضية، بحسب مصدر قضائي فرنسي.

يشار إلى أن تيري دارانتيير كان مديرا سابقا لدار مسنين كاثوليكية تقع غرب باريس.