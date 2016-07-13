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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد محطة محولات كهرباء سمسطا‎

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محافظ بنى سويف أثناءتفقده كهرباءسمسطا

محافظ بنى سويف أثناءتفقده كهرباءسمسطا

المراسل : محمد شعبان

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، أهمية الكهرباء والتي تمثل عاملا أساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, نظرا لارتباطها بعمل المرافق الأساسية، التي تلبي الأحتياجات اليومية للمواطن في قطاعات الصحة والمياه والصرف وغيرها، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها لتطوير ودعم قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة القومية لمواجهة الزيادة المطردة في الأحمال وتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، منوها عن مشروع محطة كهرباء غياضة والتي تنفذ على أرض المحافظة وتعد من أكبر محطات الكهرباء في العالم، فضلا عن تنفيذ العديد من محطات المحولات لتنشيط القطاع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، لمحطة محولات كهرباء سمسطا الجديدة، جهد 66/11 ك ف، والتي تخدم مركز ومدينة سمسطا وبعض أجزاء من مراكز المحافظة، وتسهم بشكل كبير فى انتظام الجهد الكهربائي بمدينة سمسطا وهو ما ينعكس بالايجاب على كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف والمسشتفيات وغيرها من المرافق الأخرى، حيث تفقد مكونات المحطة مثل غرف المحولات والعنابر والكنترول والبطاريات الاتصالات وغيرها.

وأوضح ” مصطفى سيد “مدير المحطة ,أنه قد تم إنشاء المحطة والتي تعمل 75 ميجا فولت أمبير وبجهد 66/11 ك ف, وهو ما أدى إلى تحسن الجهد والتيار الكهربائي وانتظامه بشكل كبير بدائرة مركز ومدينة سمسطا من خلال تحسين الجهد , وأصبح في الحدود الآمنة وهو ما سينعكس بالايجاب على كافة القطاعات بالمدينة وقراها , خاصة قطاع الصحة ومياه الشرب وباقي القطاعات.

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