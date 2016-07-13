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الجيش العراقى على بعد 60 كيلومتر من مدينة الموصل واستعدادت لتحريرها من قبضة داعش

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الجيش العراقى على بعد 60 كيلومتر من مدينة الموصل واستعدادت لتحريرها من قبضة داعش الجيش العراقى على بعد 60 كيلومتر من مدينة الموصل واستعدادت لتحريرها من قبضة داعش

قوات الجيش العراقى

أعلن المتحدث الرسمى باسم جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش العراقى باتت على بعد 60 ميلومترًا فقط عن مدينة الموصل العراقية، معقل تنظيم داعش.

فيما أعلنت العراقية، إن الجيش والشرطة العراقية، مدعومة بقوات التحالف الشعبى بغطاء من التحالف الدولى، ستبدأ بالإعداد لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

والجدير بالذكر أن قوات الجيش العراقى، استطاعت تحرير مدينة الفلوجة من قبضة “داعش” الشهر الماضى.

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