الجيش العراقى على بعد 60 كيلومتر من مدينة الموصل واستعدادت لتحريرها من قبضة داعش

أعلن المتحدث الرسمى باسم جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش العراقى باتت على بعد 60 ميلومترًا فقط عن مدينة الموصل العراقية، معقل تنظيم داعش.

فيما أعلنت الحكومة العراقية، إن الجيش والشرطة العراقية، مدعومة بقوات التحالف الشعبى بغطاء من التحالف الدولى، ستبدأ بالإعداد لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

والجدير بالذكر أن قوات الجيش العراقى، استطاعت تحرير مدينة الفلوجة من قبضة “داعش” الشهر الماضى.